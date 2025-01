A viragem dos EUA nas palavras do regressado presidente Trump

As intervenções de Donald Trump já depois de eleito para um segundo mandato na Presidência dos Estados Unidos deixam antever uma viragem política no país, da imigração ao comércio externo, mas também tensões sobre a NATO, Gronelândia ou Panamá.

A poucos dias de Donald Trump tomar posse para o seu segundo mandato presidencial, eis algumas frases e ideias marcantes desde a sua vitória sobre a democrata Kamala Harris em 05 de novembro de 2024:

"[Esta vitória irá] ajudar o país a curar-se."

Donald Trump, perante milhares dos seus apoiantes reunidos no Centro de Convenções de Palm Beach, no estado da Florida, depois de ter acompanhado a noite eleitoral no seu 'resort' em Mar-a-Lago

06-11-2024

"Prometo não descansar até entregar uma América forte, segura e próspera que os nossos filhos merecem e que vocês merecem."

Idem, ibidem

"Matt acabará com o governo armado, protegerá as fronteiras, desmantelará organizações criminosas e restaurará a fé e a confiança bastante abalada dos americanos no Departamento de Justiça."

Após designar o congressista Matt Gaetz para procurador-geral

13-11-2024

[Elon Musk, dono da fabricante de veículos elétricos Tesla, da rede social X e da empresa aeroespacial Space X, e Vivek Ramaswamy, empresário e ex-candidato presidencial republicano] vão abrir caminho para que a minha Administração desmantele a burocracia governamental, reduza o excesso de regulamentos, corte nas despesas supérfluas e reestruture as agências federais.

14-11-2024

"Durante demasiado tempo, os americanos foram esmagados pela indústria alimentar e pelas empresas farmacêuticas que se envolveram em enganos e desinformação quando se trata de saúde pública."

Anunciando que vai nomear Robert F. Kennedy Jr., ex-candidato presidencial conhecido pelas suas teorias da conspiração sobre as vacinas, como o novo secretário da Saúde

14-11-2024

"A 20 de janeiro, como uma das minhas muitas primeiras ordens executivas, assinarei todos os documentos necessários para impor ao México e ao Canadá uma taxa de 25% sobre TODOS os produtos que entram nos Estados Unidos e as suas ridículas fronteiras abertas."

26-11-2024

"Vamos cobrar à China uma taxa extra de 10%, acima de quaisquer tarifas adicionais, em todos os seus muitos produtos que entram nos Estados Unidos da América."

26-11-2024

"Exigimos um compromisso destes países [bloco de nove países com economias emergentes] em como não vão criar uma nova moeda BRICS, nem apoiar qualquer outra moeda para substituir o poderoso dólar americano, ou vão enfrentar tarifas de 100% e esperar 'dizer adeus às vendas para a maravilhosa economia dos Estados Unidos."

Truth Social, 30-11-2024

"Se os reféns [do Hamas] não forem libertados antes de 20 de janeiro (...), haverá um preço TERRÍVEL a pagar no Médio Oriente e pelos responsáveis por estas atrocidades contra a humanidade."

Truth Social, 02-12-2024

"Deveria haver um cessar-fogo imediato [na Ucrânia] e as negociações deveriam começar. Demasiadas vidas foram perdidas em vão, demasiadas famílias foram destruídas e, se isto continuar, pode transformar-se em algo muito maior e muito pior."

08-12-2024

"Se [os aliados] pagarem as suas contas e nos tratarem de forma justa, a resposta é 'absolutamente, ficarei na NATO'."

NBC News, 08-12-2024

"Os criminosos estão a entrar no nosso país como nunca antes. (...) Trouxeram milhões de pessoas, e muitas delas foram retiradas das cadeias e das prisões (...) é por isso que os democratas perderam."

Revista Time, 12-12-2024

"[Os processos] custam muito dinheiro, mas há que endireitar a imprensa. Temos uma imprensa muito corrupta, quase tão corrupta como as nossas eleições."

Na sua primeira conferência de imprensa depois das eleições, em Mar-a-Lago

16-12-2024

"Disse à União Europeia que têm de resolver o tremendo excedente com os EUA com compras em grande escala do nosso petróleo e gás. De outra maneira, é TARIFAS o tempo todo!!!"

21-12-2024

"[Se o Panamá não for capaz de garantir a] operação segura, eficiente e fiável (...) então exigiremos que o canal do Panamá nos seja devolvido, na sua totalidade, e sem discussão."

Truth Social, 21-12-2024

"Todos os membros de gangues estrangeiros serão expulsos e eu vou designar imediatamente os cartéis como organizações terroristas estrangeiras. Fá-lo-ei imediatamente."

Durante um fórum da organização ultra conservadora Turning Point, em Phoenix (Arizona)

22-12-2024

"Para efeitos de segurança nacional e liberdade em todo o mundo, os Estados Unidos da América consideram que a posse e o controlo da Gronelândia é uma necessidade absoluta."

Truth Social, 22-12-2024

"Assim que tomar posse, ordenarei ao Departamento de Justiça que prossiga vigorosamente a pena de morte para proteger as famílias e crianças americanas de violadores, assassinos e monstros violentos."

Truth Social, 24-12-2024

"Feliz Natal a todos, incluindo aos maravilhosos soldados chineses que, carinhosamente, mas ilegalmente, operam o Canal do Panamá."

Na mensagem de Natal

25-12-2024

"Muitas pessoas no Canadá ADORARIAM ser o 51.º estado. Os Estados Unidos não podem mais suportar os enormes défices comerciais e os subsídios que o Canadá precisa para se manter à tona. Justin Trudeau [primeiro-ministro canadiano] sabia disso e renunciou."

Truth Social, 06-01-2025

"[A contribuição dos Estados-membros da NATO] Deveria estar a 5%, não a 2%."

Em conferência de imprensa na sua residência em Mar-a-Lago, Florida

07-01-2025

"Pode ser que tenham de fazer alguma coisa. O Canal do Panamá é vital para o nosso país. Precisamos da Gronelândia para fins de segurança nacional."

Quando questionado se excluiria o recurso às forças armadas para assumir o controlo do Canal do Panamá e da Gronelândia

07-01-2025

"Vamos mudar o nome do Golfo do México para 'Golfo da América', que soa muito bem e cobre uma grande área de território. Que nome bonito. E é apropriado, é mesmo."

Idem, ibidem

"Os democratas radicais perderam mais uma patética caça às bruxas norte-americana, depois de terem gasto dezenas de milhões de dólares e de decorrerem seis anos de trabalho obsessivo."

Após ser condenado, mas sem punição, por pagamentos ilegais para comprar o silêncio da atriz pornográfica Stormy Daniels, com quem terá mantido uma relação extraconjugal.

Truth Social, 10-01-2025

"Vamos começar a cobrar àqueles que lucram às nossas custas com o comércio, e eles começarão a pagar, FINALMENTE, a parte que lhes cabe."

Truth Social, 14-01-2025