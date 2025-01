Estatutos do PSD não permitem eleições internas antes das Regionais

O presidente do Conselho de Jurisdição do PSD afirmou, hoje, que mesmo que o pedido feito militante Manuel António Correia fosse válido, os estatutos do partido não permitem que exista margem para convocação de eleições internas antes de 23 de Março, dia das eleições regionais.

Rui Abreu explicou à comunicação social que, até ao momento, não recebeu qualquer recurso em relação à decisão de indeferir o pedido de Manuel António Correia.

O social-democrata explicou ainda que das 570 assinaturas entregues por Manuel António, solicitando um congresso extraordinário, bem como um Conselho Regional, apenas 240 foram consideradas válidas. Além da regularização de quotas, algumas assinaturas não correspondiam a militantes.