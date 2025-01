Chega denuncia injustiça contra os porto-santenses devido à alteração dos horários de voos

O Grupo Parlamentar do CHEGA esteve presente, hoje, no Aeroporto da Madeira, para denunciar a "injustiça" enfrentada pelos porto-santenses, agravada pela alteração dos horários dos voos entre o Porto Santo e a Madeira nos meses de Janeiro e Fevereiro, uma situação que coincide com a paragem anual do ferry Lobo Marinho.

O líder parlamentar, Miguel Castro, destacou que "os horários implementados pela companhia aérea Binter, especialmente nos dias úteis, estão a causar transtornos enormes à população, sobretudo para aqueles que dependem de serviços essenciais, como consultas médicas ou outros compromissos administrativos na Madeira, serviços estes inexistentes no Porto Santo".

Hoje, por exemplo, o voo que deveria ter partido do Porto Santo às 10 horas foi alterado para às 14h52, reduzindo o tempo disponível para que os passageiros possam resolver os seus assuntos no Funchal antes do regresso. "Este tipo de situação é inaceitável e demonstra o total desrespeito pelas necessidades dos porto-santenses. Ao contrário do ferry Lobo Marinho, que opera segundo um horário regular e confiável, os voos enfrentam frequentemente atrasos e mudanças de horário, tornando a vida da população ainda mais complicada", afirmou Miguel Castro.

O Chega reforça que esta situação é reflexo de uma "gestão negligente" por parte do Governo Regional. "A alteração dos horários dos voos não estava prevista nos cadernos de encargos, e o Governo Regional mantém-se inerte perante esta realidade. É inadmissível que a população do Porto Santo, já penalizada pela dupla insularidade, veja as suas necessidades ignoradas de forma tão flagrante", sublinhou.

Quanto à paragem anual do ferry Lobo Marinho, o Chega considera-a "desnecessária" na maioria dos casos. "O contrato com a empresa concessionária exige operação durante todo o ano. Contudo, a paragem de seis semanas tornou-se um hábito, mesmo quando não há necessidade de doca seca – uma manutenção que só é obrigatória de dois em dois anos. Esta interrupção prolongada prejudica toda a economia local, o turismo e, sobretudo, a vida dos porto-santenses ", acrescentou Miguel Castro.

Apesar de a empresa concessionária disponibilizar 50 lugares em voos para compensar a ausência do ferry, Miguel Castro foi claro: "Esta medida é insuficiente e não responde minimamente às necessidades da população. O Porto Santo precisa de ligações regulares e confiáveis, tanto por via aérea quanto marítima".

O Chega exige que o Governo Regional reveja com urgência as condições contratuais com as concessionárias e implemente um planeamento adequado que garanta um serviço de transportes digno para os portos-santenses. "Não podemos continuar a aceitar que os nossos conterrâneos vivam esta situação de isolamento e abandono, agravada pelos atrasos e falta de previsibilidade das ligações aéreas", concluiu Miguel Castro.