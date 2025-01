PS diz que "Pedro Ramos quer esconder o caos em que mergulhou a Saúde"

A secretária-geral do PS-Madeira, Marta Freitas adjectivou de "lamentável" que "tenhamos um Governo Regional que, além de mostrar incompetência e não resolver os problemas da Região, ainda vem para a praça pública pôr em causa aqueles que, efetivamente, querem um novo rumo para a Madeira, com as soluções que as pessoas precisam em matéria de saúde". Assim reagiu a dirigente partidária às críticas feitas hoje pelo secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, que, "além de recorrer à ironia, voltou a usar o argumento do chumbo do orçamento para justificar os problemas na Saúde", frisa uma nota do partido.

Para Marta Freitas, o governante "perdeu a razão e ridiculariza as propostas válidas dos outros partidos para esconder a negligência com que o Governo Regional trata a Saúde, mas também ao dizer que a reprovação do orçamento está na base dos problemas do setor", atirou, acrescentando que "o senhor secretário da Saúde que venha a público dizer aos madeirenses porque razão é que, com sucessivos orçamentos aprovados, têm vindo a faltar medicamentos há anos – pelo menos desde 2014 – no hospital. Isto é ou não um problema de governação que mostra opções políticas erradas?", perguntou a socialista

Em tom de desafio, Marta Freitas não esquece, também, "a falta de pagamento às casas de saúde mental pelos internamentos dos doentes e aos taxistas pelo transporte dos doentes". Por isso, "condena o 'descaramento' do governante com a tutela da Saúde, sobretudo quando 'todos o vemos a desterrar o dinheiro dos madeirenses naquilo que não é prioritário'", refere, citada na nota do PS. "O importante é haver canecas personalizadas e viagens de luxo aos Estados Unidos da América, enquanto amontoam os doentes nos corredores das urgências, muitas vezes sem dignidade e respeito pelos mesmos, e enquanto aqueles a quem o Governo deve dinheiro ficam a escaldar", dispara.

Usando as palavras de Pedro Ramos, a dirigente socialista apelou aos partidos para que "respeitem o desejo dos madeirenses", aproveitando para retribuir as críticas. "O Governo Regional, nomeadamente o seu presidente e o secretário da Saúde, não só não respeitaram a vontade dos madeirenses, como ainda lhes viraram costas, não garantindo os cuidados de saúde dignos a que estes têm direito, os quais o Governo tinha obrigação de assegurar", concluiu.