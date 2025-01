Haaland prolonga contrato com o City até 2034

O avançado internacional norueguês Erling Haaland, de 24 anos, prolongou o contrato com o Manchester City até 30 de junho de 2034, anunciou hoje o clube tetracampeão inglês de futebol.

"Erling Haaland assinou um novo contrato de 10 anos com o Manchester City, mantendo-se no clube até o verão de 2034", lê-se no sítio oficial dos 'citizens' na Internet.

Haaland, cujo contrato expirava em 2027, chegou a Inglaterra em 2022, proveniente do Borussia Dortmund, tendo, com a camisola do Manchester City, conquistado duas Ligas inglesas.