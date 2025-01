Casa Branca encerra serviço de Diversidade, Equidade, Inclusão e Acessibilidade

Os funcionários que trabalham nos programas de diversidade norte-americanos que o Presidente Donald Trump mandou encerrar vão ficar com a atividade laboral suspensa a partir de hoje, disse a porta-voz da Presidência dos Estados Unidos.

Através das redes sociais, a porta-voz Karoline Leavitt emitiu uma mensagem do Gabinete Federal de Gestão do Pessoal solicitando que "seja enviada uma notificação a todos os funcionários dos gabinetes DEIA (Diversidade, Equidade, Inclusão e Acessibilidade) informando-os de que foram colocados em licença administrativa remunerada com efeitos imediatos".

A administração "está a tomar medidas para encerrar/terminar todas as iniciativas, gabinetes e programas do DEIA", refere a mesma mensagem.

A primeira medida respeitante à atividade laboral dos funcionários deve ser aplicada ainda durante o dia de hoje.

Anteriormente, poucas horas após a tomada de posse do Presidente Donald Trump, a nova Administração norte-americana terminou com a versão em espanhol do portal oficial da Casa Branca.

O portal, em funcionamento até terça-feira, apresenta agora aos utilizadores uma mensagem de "Erro 404", significando que não se encontra operativa.

Grupos de defesa dos direitos dos cidadãos de origem hispânica já expressaram indignação face ao fim do portal de informação oficial.