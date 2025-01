Governo do Vietname encerra cadeia de televisão pública com treze canais

Uma das maiores cadeias de televisão estatais do Vietname saiu hoje do ar, no âmbito de uma reforma destinada a reduzir as despesas públicas e que vai implicar o corte de 20% dos trabalhadores do Estado.

A VTC, a segunda cadeia televisiva mais vista do país, com treze canais no portefólio, emitiu os últimos programas na terça-feira, à semelhança de outros quatro meios de comunicação social, VOVTV, VNATV, Quoc Hoi TV e Nhan Dan TV, todos forçados a fechar.

Numa mensagem de despedida, os apresentadores da VTC afirmaram que o canal "chegou ao fim da sua missão de 20 anos ao serviço da comunidade e da sociedade".

O futuro dos 800 empregados da VTC continua incerto.

O Governo pediu à VTV, maior organismo público de radiodifusão do Vietname, que "assumisse as funções e tarefas" dos canais encerrados.

As autoridades iniciaram uma política em grande escala para reduzir a burocracia e as despesas, cortes descritos pelo Governo como "uma revolução".

As reformas, que devem ser aprovadas pela Assembleia Nacional em fevereiro, podem resultar na extinção de oito ministérios.

A função pública, a polícia, o exército e vários organismos do Estado são igualmente afetados pela austeridade.

Trata-se de uma "revolução, não só para racionalizar o aparelho [do Estado], mas também para mudar as mentalidades, a visão, [contribuindo para] a perceção de um futuro melhor", declarou o ministro do Interior, Pham Thi Thanh Tra, citado por 'media' estatais.

O Vietname é um dos países com pior desempenho em termos de liberdade de imprensa e o Estado é o acionista maioritário de todos os meios de comunicação social, segundo a organização não-governamental Repórteres sem Fronteiras.

Estes anúncios surgem alguns meses após a tomada de posse de To Lam como secretário-geral do Partido Comunista, na sequência da morte do antecessor.