China alerta em Davos para consequências "inimagináveis" de fragmentação na ordem mundial

O vice-primeiro-ministro chinês, Ding Xuexiang, alertou hoje, no Fórum Económico Mundial, em Davos, para os perigos de uma possível divisão do mundo em dois sistemas separados, advertindo que as consequências seriam "inimagináveis" e prejudicariam gravemente a humanidade.

Ao discursar na cidade suíça, Ding sublinhou que a comunidade internacional está cada vez mais preocupada com este risco, uma vez que "seria muito difícil enfrentar em conjunto os desafios comuns", incluindo as alterações climáticas, a segurança alimentar e a transição energética, "se o mundo estiver dividido".

O líder chinês alertou para os riscos de confronto no "pior cenário", uma situação em que "nenhum país poderia ficar indiferente".

"Davos continua a ser um fórum fundamental para discutir questões globais e fomentar a cooperação internacional, promovendo novas ideias para o progresso comum", afirmou.

Ding apelou também à solidariedade global, sublinhando que a cooperação internacional é essencial para ultrapassar a turbulência e construir um futuro comum.

Segundo o governante, a China tem sido um firme defensor do multilateralismo e continua empenhada no sistema internacional baseado no direito, tendo a ONU como centro.

O vice-primeiro-ministro salientou o empenho do seu país na construção de uma globalização económica inclusiva, observando que, apesar das "divergências quanto à sua distribuição", esta continua a ser uma tendência "vantajosa para todos".

A China é um "defensor e construtor" da ordem internacional, assegurou.