Apoio às escolas por parte da Junta de Freguesia de Santa Luzia ascendeu a 15.462 euros em 2024

A Junta de Freguesia de Santa Luzia prestou em 2024 diversos apoios aos estabelecimentos de ensino da localidade, num investimento de 15.462,52 euros.

Os apoios, revela a Junta de Freguesia em nota emitida, foram distribuídos a nível de transportes para a realização de visitas de estudo, produtos de higiene, limpeza e farmácia, para os alunos, professores e auxiliares, bem como da atribuição de kits escolares a alunos com dificuldades económicas.

No ano de 2025, "continuaremos a apoiar, estando previsto cerca de 9.500 euros para apoiar as Instituições de ensino, a nível de transportes e bens e ainda, cerca de 10.000 euros para pequenas reparações nos estabelecimentos de educação com pré -escolar e primeiro ciclo do ensino básico", garante a Junta de Freguesia de Santa Luzia.