6.328 madeirenses submetidos a juntas médicas da ADSE em 2024

Em 2024, foram realizadas 6.328 Juntas Médicas a utentes da ADSE na Região Autónoma da Madeira, conforme o relatório anual de actividade da secção local, reflectindo um aumento de 7% em relação ao período homólogo.

A Junta Médica da ADSE funciona sob a dependência do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), integrando a Administração Regional Autónoma da Madeira, na forma de comissões constituídas por médico, em que a sua principal função é certificar as condições de incapacidade dos utentes e determinar o direito a benefícios de saúde, desempenhando um papel fundamental no processo de avaliação médica e decisões associadas.

De acordo com os dados do IASAÚDE, 83% das Juntas Médicas realizadas em 2024 foram solicitadas no contexto de baixas prolongadas, sendo este o motivo mais comum para a sua convocação. Os acidentes de trabalho, por sua vez, constituem a segunda causa mais frequente, representando 15% do total de pedidos.

Além disso, as estatísticas revelam que 72% dos utentes que recorreram às Juntas Médicas da ADSE são mulheres. Quanto à natureza das avaliações, mais de 85% correspondem a reavaliações médicas, enquanto o restante diz respeito a primeiras avaliações.