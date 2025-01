Confiança lamenta "reserva" da Escola do Tanque por parte da Câmara para ceder "a amigos"

A coligação Confiança questionou, hoje, em reunião de Câmara, o executivo municipal sobre a promessa feita aquando do anúncio da criação da nova associação de turismo no Monte. Na ocasião foi assumido, pela presidente da Câmara Municipal, que cederia uma sede à referida associação no edifício municipal da Escola do Tanque, mediante a saída do Governo Regional do espaço.

"No entanto, passados meses, não só a associação continua sem existência formal como o edifício permanece sob a alçada do Governo Regional e a Câmara nada faz para retomar a gestão do mesmo", indica a coligação.

Esta é uma escola que deixou de ser utilizada para componente lectiva após a pandemia, "mas a sua utilização por parte do Governo Regional da Madeira desrespeita os termos do acordo de cedência pelo município". "Em julho de 2022, a maioria PSD/CDS na Assembleia Municipal do Funchal rejeitou uma proposta da Coligação Confiança que visava reabilitar o espaço para acolher associações de cariz social e comunitário, privando diversas entidades de um local condigno para desenvolver o seu trabalho de apoio à população", explica.

"Ao invés de assegurar que um edifício municipal seja colocado ao serviço da comunidade, o atual executivo da CMF permite que o Governo Regional continue a utilizá-lo como armazém, numa atitude de subserviência que demonstra falta de compromisso com a autonomia do poder local", indica a coligação.

Miguel Silva Gouveia afirmou não ser admissível que "várias associações de comprovado interesse público, com trabalho meritório na prestação de serviços de apoio social, nos cuidados na terceira idade ou na defesa do património, aguardem há anos por um espaço digno para desenvolver as suas actividades, enquanto a presidente da Câmara e os seus vereadores mantêm este edifício reservado para uma associação que ainda nem existe formalmente". "Gerir um município exige um espírito de missão e um compromisso sério com a causa pública, e não atitudes mesquinhas de guardar chaves de um espaço apenas para favorecer amigos", disse o vereador.

A coligação faz questão de frisar que, aquando do último mandato da coligação Confiança, fez-se a reabilitação de antigas escolas primárias, nomeadamente a transformação da antiga Escola Aspirante Mota Freitas nos serviços da Águas do Funchal, a adaptação da Escola dos Ilhéus numa clínica veterinária solidária e a reconversão da Escola das Quebradas no novo Centro Integrado de Gestão Municipal Autónomo (CIGMA). "A incapacidade do actual executivo em seguir esta linha de trabalho demonstra a sua falta de visão e de competência para gerir os recursos municipais em prol da comunidade", considera.

"O Funchal merece mais. O Funchal merece uma gestão séria, autónoma e verdadeiramente comprometida com o bem comum", termina, não sem antes indicar que os vereadores da Confiança continuarão a exercer um trabalho responsável de fiscalização e proximidade, denunciando irregularidades e propondo soluções que garantam uma governação municipal mais transparente, eficiente e orientada para o interesse público.