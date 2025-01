Cerca de 200 premiados na Gala do Ciclismo 2024

Decorreu pelas 19h30 do passado sábado, 11 de janeiro, a Gala do Ciclismo 2024, no Museu de Imprensa da Madeira (Câmara de Lobos), premiando os pódios das 4 Taças da Madeira (Cross-Country, Downhill, Estrada e Enduro) e as diversas entidades, patrocinadores e colaboradores, que contribuíram ativamente para o desenvolvimento da modalidade ao longo da época transata.

Presentes na cerimónia em representação institucional estiveram o David Gomes, director regional de Desporto, Eng. Manuel Filipe,p residente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, Duarte Oliveira, Chefe de Divisão de Desporto da Câmara Municipal do Funchal e o Luís Teixeira, vereador da Câmara Municipal do Porto Moniz.

Foram homenageados cerca de 200 premiados da noite.

Precedendo a entrega de prémios, houve oportunidade por parte do recém-empossado Presidente da Associação de Ciclismo da Madeira de mostrar os indicadores desportivos de 2024, e discursar com esperança no desenvolvimento dos escalões de formação, com o foco no trabalho e equilíbrio de desenvolvimento de todas as vertentes, numa altura em que 2025 caminha a passos largos para o início da época a 9 de Fevereiro de 2025