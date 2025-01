Desemprego recuou 10% em Dezembro de 2024 face ao período homólogo

O desemprego registado na Madeira, em Dezembro de 2024, recuou 10,1% face ao mês homólogo. Os dados são do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), hoje divulgados, sendo a Madeira a região com a maior descida homóloga nos números do desemprego.

Segundo nota da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, "com excepção da RAM (-10,1%) e dos Açores (-3%), o desemprego aumentou em termos homólogos no todo do País, registando-se o valor mais acentuado (+10,3%) na região de Lisboa e Vale do Tejo".

Já se comprarmos o mês de Dezembro com o de Novembro, há uma subida do desemprego de 0,5%, o equivalente a mais 34 pessoas inscritas no Instituto de Emprego da Madeira (IEM). Essa subida deu-se em todas as regiões, com uma subida global da ordem dos 4,1%.

No fim do mês de Dezembro de 2024 estavam registados, nos Serviços de Emprego do Continente e Regiões Autónomas, 335.665 desempregados. No IEM, estavam inscritas em Dezembro 6.831 pessoas, menos 769 face ao período homólogo.