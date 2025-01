O PAN Madeira vem, através de comunicar, repudiar as declarações do CDS relativas ao Passe Único, reiterando que esta medida, "tão importante para os madeirenses e porto-santenses", só foi possível graças ao acordo firmado pelo PAN em 2023.

O CDS, que fez parte do Governo Regional, nada fez para concretizar esta melhoria na vida das pessoas e agora tenta rescrever a história, tentando fazer um braço de ferro com quem efectivamente conseguiu implementar esta proposta. Válter Ramos, porta-voz do PAN Madeira

O PAN afirmou ainda que, ao contrário do CDS, que, ao longo dos anos, "se limitou a apresentar desculpas atrás de desculpas para justificar a sua inércia", o PAN foi "incisivo e determinado".

"Graças ao nosso compromisso e à nossa recusa em pedir ou aceitar favores pessoais em troca de medidas essenciais, conseguimos que o Passe Único fosse uma realidade. Esta é uma conquista para todos os madeirenses e não será desvalorizada por narrativas políticas enviesadas", pode ler-se no comunicado.

Em relação às "acusações infundadas de que o PAN mente", o partido vem desafiar o CDS a publicar, "de forma clara e transparente", o conteúdo do acordo que fez com o PSD em 2024 ainda antes das próximas eleições regionais. "Esta é a única forma de os madeirenses avaliarem a veracidade e o impacto das medidas propostas pelo CDS", sublinhou.

PAN apresenta acordo do seu partido com o PSD

O CDS tenta enganar os madeirenses ao tentar atribuir a si os méritos do Passe Único, quando, na verdade, foi a sua própria inação que perpetuou os problemas que hoje enfrentamos. O PAN orgulha-se de lutar por medidas que melhoram a vida das pessoas, sem trocas de favores nem jogos de bastidores. Os madeirenses merecem mais do que desculpas esfarrapadas e tentativas de vitimização. Além disso, a medida do Passe Único esteve no programa eleitoral do PAN para as eleições de 2023, que foi a sufrágio e que mereceu o voto dos madeirenses. Ao contrario do CDS, que só se preocupa em recolher para si medidas executadas, o PAN luta para melhora-las Válter Ramos, porta-voz do PAN Madeira

Para além da implementação do passe único, o PAN esclarece que teve ainda varias reuniões com a Secretaria da tutela "com o objectivo de implementar a gratuitidade do passe para as pessoas com deficiência e também implementar o sistema de transporte por chamada, de forma a colmatar a falta de transportes públicos em algumas zonas rurais".