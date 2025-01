Polícia indiana detém 57 homens acusados de abusar sexualmente de adolescente

A polícia da Índia deteve 57 do 59 homens suspeitos de abusar sexualmente de uma adolescente ao longo de vários anos no sul do país, declarou hoje a polícia local.

O chefe da polícia do distrito de Pathanamthitta, no estado de Kerala, no sul do país, disse à agência de notícias indiana PTI que o último acusado a ser detido, um homem de 25 anos, foi detido no domingo.

A jovem vítima pertence à comunidade dalit, anteriormente conhecida como "intocáveis", que são particularmente alvo de violência sexual num país que regista uma elevada taxa de crimes contra as mulheres.

A vítima, agora com 18 anos e cuja identidade não foi revelada, disse que foi abusada sexualmente desde os 13 anos por, pelo menos, 62 homens, mas as autoridades indianas só apresentaram acusações formais contra 59.

Os dois acusados que ainda não foram detidos estão atualmente no estrangeiro, informou o The Hindustan Times.

Os homens detidos eram conhecidos da vítima, incluindo vizinhos e amigos da família.

"A família, no entanto, não estava consciente do pesadelo [vivido] pela sua filha", disse na semana passada à agência de notícias AFP Rajeev N., advogado que dirige o comité distrital de proteção de menores.

A jovem "está a ser mantida afastada dos meios de comunicação e só a polícia a visita para registar as suas declarações", acrescentou Rajeev N.

O jornal Indian Express noticiou na semana passada que um dos acusados teria chantageado a vítima com um vídeo que tinha gravado das "suas relações sexuais". Após esta chantagem, vários dos seus amigos agrediram a jovem sexualmente.

De acordo com a investigação, a vítima foi violada coletivamente, pelo menos, cinco vezes, incluindo uma vez num hospital local.

Cerca de 90 violações foram registadas todos os dias em 2022 na Índia, o país mais populoso do mundo, com 1,4 mil milhões de pessoas, mas muitas agressões deste tipo ainda não são denunciadas.

Um tribunal da cidade de Calcutá deverá anunciar hoje a sentença, que deverá ser de prisão perpétua ou pena de morte, para um homem já considerado culpado de violar e matar uma médica de 31 anos em agosto.

A descoberta do corpo ensanguentado da vítima num hospital público em Calcutá desencadeou uma grande comoção em todo o país, incluindo greves de equipas médicas e grandes manifestações contra a violência contra as mulheres na Índia.