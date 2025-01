Ucrânia diz que posse de Maduro é uma "farsa"

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrii Sibiga, classificou hoje como uma "farsa" a posse de Nicolás Maduro na Venezuela e disse que o povo venezuelano foi "roubado" da decisão tomada nas eleições.

"A Ucrânia alinha-se com a posição da UE. A chamada 'investidura' de Nicolas Maduro foi uma farsa", escreveu na sua conta X, citada pela agência Efe.

"O povo venezuelano foi roubado da sua decisão. Continuaremos a apoiar o povo da Venezuela e a insistir que os seus direitos e liberdades civis devem ser respeitados", concluiu.

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, tomou posse na sexta-feira, para um terceiro mandato, apesar de a oposição reivindicar vitória nas eleições presidenciais de julho e após protestos no país sul-americano e no estrangeiro contra a repressão exercida pelo seu governo.

Maduro prestou juramento de posse perante a Assembleia Nacional (parlamento) controlada pelo partido no poder, um dia depois da principal líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, ter anunciado ter sido brevemente detida pelas forças de segurança do Estado, acusação negada pelo Governo.

A União Europeia (UE) afirmou que Nicolás Maduro não tem "a legitimidade" de um presidente "democraticamente eleito".

"As autoridades venezuelanas perderam uma oportunidade fundamental para respeitar a vontade do povo e assegurar uma transição democrática transparente com garantias para todos. Nicolás Maduro não tem, portanto, a legitimidade de um presidente democraticamente eleito", afirmou a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, numa declaração em nome da UE-27.