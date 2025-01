Chega submeteu moção de censura contra decisão dos órgãos regionais

André Ventura ordenou a apresentação da moção de censura contra o governo de Miguel Albuquerque, contrariando a decisão unânime da estrutura da Madeira, que argumentou, entre outros motivos, a presunção de inocência dos arguidos. A acta da reunião de 26 de Outubro de 2024 desmente o líder regional, Miguel Castro, que negou pressão do líder nacional. O tema faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

A maior foto da primeira página ilustra a segunda vitória consecutiva do Clube Desportivo Nacional, que reforçou o actual momento positivo. A equipa madeirense venceu ontem o AFS (3-1), no Estádio da Madeira, naquela que é já a melhor fase da época. Na próxima jornada, os alvinegros vão a Alvalade. Já o Marítimo empatou em Tondela na estreia do novo treinador, Ivo Vieira.

Ainda na área desporto, André Costa é Aero Seijo foram os mais rápidos entre os quase 2 mil atletas que participaram na Maratona do Funchal.

Nesta edição ficamos ainda a saber que o Programa do CDS será feito por ‘senadores’ e jovens As escolhas de José Manuel Rodrigues recaíram em dirigentes de referência do partido e novas caras da sociedade civil.

Há ainda a notícia de que as cabras estão a ameaçar uma espécie única das Desertas.

Por fim, uma referência para a previsão de chuva forte, que põe a Região sob aviso laranja. Devido ao mau tempo, o IFCN encerrou os percursos pedestres.

