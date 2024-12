PIX, o MB Way brasileiro chegou a Portugal

Já é uma referência no dia-a-dia dos brasileiros, com referências em telenovelas e, como não poderia deixar de ser, já com fraudes associadas. O PIX chegou a Portugal e nós explicamos do que se trata.

O PIX é o sistema de pagamentos brasileiro que, em Portugal, tem como equivalente o MB Way. No fundo, trata-se de uma aplicação que permite fazer pagamentos e envio de dinheiro, de forma simples e rápida. Este sistema foi lançado no Brasil em Novembro de 2020 e, de acordo com o Banco Central do Brasil, conta já com mais de 170 milhões de utilizadores.

O PIX chegou a Portugal mas apenas está disponível para clientes com conta bancária brasileira. No nosso país residem cerca de 40 mil brasileiros, que tendo conta no seu país de origem, podem agora ter acesso a esta ferramenta que lhes permite facilidades nos pagamentos. Além disso, não é necessário realizar transacções, uma vez que a aplicação automaticamente realiza os câmbios de real para euro.

Como funciona o PIX?

Tal como no caso do MB Way, para poder ter acesso ao PIX tem de requere ruma chave que lhe permite associar ao cartão. “Esta chave vai ser uma espécie de número de conta e costuma estar associada ao número de telemóvel, email ou o CPF (o equivalente ao número de contribuinte em Portugal), podendo também ser pedida a atribuição uma chave aleatória”, indica o Explicador Renascença.

Ao contrário da aplicação portuguesa, no caso da aplicação brasileira para poder realizar pagamentos e transferências só pode usar a lista de contactos no caso de o destinatário ter escolhido o número de telemóvel como chave pix. Caso tenha escolhido uma outra chave, tem mesmo de pedir o número de conta, tornando-se assim uma espécie de transferência bancária tradicional.

Este método de pagamento e transferência de dinheiro não tem qualquer custo associado, mas no caso das empresas e das pessoas coletivas, geralmente é cobrada uma taxa de transação que pode variar entre 0,5% e 1,5%, ou uma taxa fixa por operação, cujo valor depende de cada banco.

Os limites de transferência também são distintos. Há um limite de transferência de 200 reais, o que corresponde a 30,77 euros. Além disso, há um máximo de 1.000 reais por dia, ou seja, 153,83 euros.

Curiosamente, ainda na passada sexta-feira, dia 20 de Dezembro, bateu-se um recorde do PIX no Brasil, que realizou 252,1 milhões de transacções num único dia, correspondendo à movimentação de 162 mil milhões de reais. Segundo dados do Banco Central do Brasil, cerca de 76% dos brasileiros usam esta aplicação.