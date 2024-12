Caracóis do Bugio com destaque internacional

A reintrodução de 1.329 caracóis terrestres na ilha do Bugio, realizada no âmbito do programa de conservação Help Desertas Snails, e divulgada em primeira mão pelo DIÁRIO ganhou destaque em diversos meios de comunicação social no Reino Unido, França e Portugal.

Este projevto, coordenado por Dinarte Teixeira, biólogo do IFCN, conta com uma ampla parceria internacional. Participam os jardins zoológicos de Chester e Bristol (Reino Unido) e Beauval (França), além da Mossy Earth (Reino Unido) e do grupo de especialistas em invertebrados das ilhas do Atlântico da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN).

A iniciativa foi amplamente divulgada, com reportagens dedicadas na Sky News e BBC News, as quais incluíram entrevistas em directo com os parceiros Gerardo Garcia (Chester Zoo) e Tiago de Zoeten (Mossy Earth). Também houve ampla cobertura na imprensa escrita nos três países mencionados.

Adicionalmente, foram exibidas peças exclusivas na BBC Rádio, TSF e Antena 1, com a participação de Gerardo Garcia e Dinarte Teixeira, destacando os esforços conjuntos do projecto.

Estão previstas mais quatro campanhas preliminares de reintrodução, a serem realizadas entre 2025 e 2026. O programa de monitorização em curso avaliará o sucesso da reintrodução, analisando a taxa de sobrevivência dos caracóis reintroduzidos e o impacto potencial sobre as comunidades malacológicas da ilha do Bugio. Os dados recolhidos serão fundamentais para medir o êxito do programa de conservação em andamento.