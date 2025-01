PS diz que Governo Regional volta a abandonar agricultores afectados pelos incêndios

O PS acusa o Governo Regional de voltar a abandonar as pessoas afectadas pelos incêndios de Agosto do ano passado, dizendo que os agricultores estão a ser alvo de chantagem com "o falso argumento de não ter sido aprovado o orçamento regional".

Paulo Cafôfo, referindo-se a declarações do director regional de Agricultura à Antena 1, que disse que só quando houver um orçamento aprovado é que os agricultores poderão ser apoiados, afirma que esta é uma "manobra deliberada do Governo do PSD para tirar proveitos eleitorais".

"Esta atitude só revela a tremenda desonestidade desde Governo para com os madeirenses, no caso particular, os agricultores", aponta o líder socialista, indicando que esta tem sido uma atitude recorrente por parte do executivo madeirense.

O chumbo do orçamento tem sido a desculpa do executivo de Miguel Albuquerque para fazer chantagem e sabotagem em relação a tudo. Ora é nos medicamentos que não estão disponíveis na farmácia do hospital por falta de pagamento, colocando em causa a saúde das pessoas, ora são as obras do novo hospital que o presidente do Governo ameaça fazer parar de propósito, agora são os agricultores que não receberam os apoios de que tanto precisam. Isto é inaceitável, imoral e abominável! Paulo Cafôfo

Os socialistas afirmam que "não pode valer tudo nestas jogadas para o PSD manter-se agarrado a um poder do qual já não é digno”. “Já não bastava Miguel Albuquerque e Pedro Ramos terem voltado as costas às pessoas, indo de férias para o Porto Santo enquanto a Madeira ardia, agora o Governo falha propositadamente no apoio aos agricultores”, condena.

Paulo Cafôfo, para comprovar a 'má-fé' de Albuquerque, faz notar o facto de o Governo dizer que não será possível continuar a obra do hospital, falhar nos pagamentos às farmacêuticas, às casas de saúde mental e aos taxistas pelo transporte de doentes, mas anunciar projetos que não são prioritários neste momento.