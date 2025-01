Trump divulga retrato oficial como presidente semelhante à foto tirada na cadeia

A equipa de transição do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou quinta-feira o retrato oficial do republicano como chefe de Estado, onde surge com uma expressão muito semelhante à na fotografia tirada na cadeia.

Na imagem, Trump posa ligeiramente inclinado para a frente, com um olhar penetrante e um franzir de sobrolho, o que motivou comparações com a fotografia tirada quando foi detido em 2023 na cadeia do Condado de Fulton, por um caso de interferência eleitoral no estado da Geórgia, sobre o qual estava acusado.

Este foi um dos quatro processos criminais enfrentados por Trump que foram paralisados ou tiveram acusações retiradas antes da sua tomada de posse como presidente, em 20 de janeiro.

O único caso em que foi condenado foi em Nova Iorque por pagamentos irregulares feitos à atriz pornográfica Stormy Daniels. No entanto, o juiz não lhe aplicou qualquer pena de prisão ou multa.

A equipa de transição não comentou o aspeto da foto de Trump, mas ressalvou: "Os retratos oficiais foram divulgados e são chocantes!".

Em contraste com a imagem deste ano, o retrato de Trump no primeiro mandato (2016-2021) mostrou-o a sorrir calorosamente em frente a uma bandeira americana.

A equipa de transição revelou ainda o retrato oficial do próximo vice-presidente, J.D. Vance, na qual aparece a sorrir com os lábios fechados.

Tanto Trump como Vance usam fatos azuis com camisas brancas e gravatas azuis. Trump usa ainda um broche da bandeira americana na lapela do casaco.

Estes retratos oficiais serão exibidos nas embaixadas dos EUA em todo o mundo e serão também a primeira coisa que os cidadãos americanos verão ao entrar nos escritórios e departamentos governamentais.