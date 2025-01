Livro 'O Pio do Mocho' será apresentado na Biblioteca do Funchal

O romance 'O Pio do Mocho', da autoria de António Assunção, será apresentado na quarta-feira, dia 15 de Janeiro, pelas 18 horas, na Biblioteca Municipal do Funchal. Sónia Henriques e Susana Castro apresentam a obra, sendo que a cerimónia conta ainda com actuação de Catarina Rodrigues e do Grupo Amigos da Música.

É a primeira vez que a obra do autor residente no Caniço é apresentada na Região. António Assunção é vencedor do Prémio Literário Fundação Dr. Luís Rainha/Correntes d’Escritas 2021, com a obra 'Como Ondas de Mar'.

Síntese:

“Já vou, mãe!” - Mais parecia um grito da liberdade já encontrada e impossível de desprezar. Não houve lugar a despedidas provocadoras de solitárias lágrimas, apesar dos seus aproximados doze anos.

Certo dia viu chegar aquele homem estranho às gentes da terra - ourives ambulante que se fazia transportar num jumento -, para logo despertar nele o desejo de partir… Sem demora foi feito o ajuste para ir de abalada com o desconhecido, deixando para trás a sua terra de coisas pequenas e de esperanças curtas.

Anos mais tarde, já com auréola de ourives conceituado, Belmiro decide voltar à terra que o viu nascer. Estabeleceu o seu negócio e oficina em Sobradelo, a curta distância da igreja.

Nesse regresso sentia-se feliz, longe de imaginar que seria alvo de obsessiva paixão amorosa; que testemunharia, condoído, ao desespero de fugitivos espanhóis; que se veria envolvido em transações de ouro e prata com destino a uma das fações da guerra civil espanhola; e, quando supunha ter alcançado a felicidade, apenas lhe restam lágrimas banhadas a ouro, cadenciadamente acompanhadas pelo pio dos mochos, a indiciarem que algo está para acontecer

Lamentava não poder dizer à mãe: Voltei!