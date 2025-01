Governo do Sudão promete recuperar território conquistado pelos paramilitares

O líder do exército sudanês prometeu hoje recuperar "cada centímetro" do Sudão nas mãos do grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF), depois de as forças armadas terem retomado o controlo de uma cidade estratégica.

"O compromisso das forças armadas sudanesas para com o seu povo é o de recuperar e limpar cada centímetro que foi profanado pela milícia de Dagalo e pelos seus mercenários", declarou Abdelfatah al Burhan, num comunicado, referindo-se ao líder das FAR, Mohamed Hamdan Dagalo, conhecido como 'Hemedti'.

O general reagia à tomada da cidade estratégica de Wad Madani, a capital do estado de Jazira, numa grande ofensiva realizada ontem pelo exército para retomar o local, que estava na posse dos paramilitares desde dezembro de 2023.

Numa mensagem áudio publicada ontem na sua conta do Telegram, 'Hemedti' reconheceu a vitória das forças armadas e disse que as FAR perderam "uma batalha, mas não a guerra", indicando que as suas forças precisam de se reorganizar para lançar uma nova ofensiva.

"Há uma cura para todas as doenças, incluindo os drones", disse o líder paramilitar, que afirmou que os seus combatentes têm capacidade e armas para continuar a lutar durante mais de duas décadas.

Esta semana, os EUA acusaram as FAR e outras milícias aliadas de cometerem atos de genocídio no decurso da guerra no Sudão, o que levou Washington a impor sanções também contra 'Hemedti'.

Nos últimos dias, o exército sudanês lançou várias ofensivas para recuperar o controlo das zonas próximas da capital aos paramilitares, que continuam a manter uma forte presença no sul do país e na vasta região ocidental de Darfur, o seu principal reduto.

A guerra no Sudão matou dezenas de milhares de pessoas e obrigou mais de 14 milhões a fugir das suas casas, tornando o país no palco da pior crise de deslocados do mundo, segundo as Nações Unidas.