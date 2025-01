34 mil votos no Orçamento Participativo do Funchal

Um total de 18 projectos dos 57 submetidos a votação foram contemplados com verbas do Orçamento Participativo do Funchal, referente a 2024-2025.

Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal expressou "muita felicidade" por esta edição do OP, no histórico do Funchal, ter batido recorde de participações. Ao todo "34 mil votações" - cada votante tinha possibilidade de eleger dois projectos.

Oportunidade para registar o aumento de 704% face aos votos registados no último ano do executivo anterior (liderado pelo PS) no OP 2020-2021.

A autarca destacou o facto de estar em causa "projectos feitos pela sociedade, em espírito democrático", para salientar que o actual executivo liderado pelo PSD muito tem feito com as verbas do OP, num total de 1.150 mil euros.

"Cedo começamos a dar gás no OP", justificou.

Nesta edição do OP foram apresentadas 71 propostas, das quais, 57 passaram à fase da votação (37 Concelhias; 9 Escolas, 7 Juvenil e 4 Sénior).