Edgar Silva diz que se não fosse a CDU a Feira do Santo da Serra "já não existia"

A CDU realizou, hoje, uma iniciativa política na Feira do Santo da Serra, onde o coordenador Regional, Edgar Silva, destacou "a importância do processos reivindicativos e dos movimentos de luta para a conquista de direitos sociais, políticos, económicos e culturais na Região Autónoma da Madeira" .

"Valeu a pena lutar. Quando a Câmara de Santa Cruz quis retirar os feirantes do Santo da Serra e queria rebentar com a vida dos feirantes, foi preciso lutar pelos direitos. Nos dias em que a Câmara de Santa Cruz queria fechar a Feira do Santo, a CDU reuniu os feirantes e organizou a luta para impedir aquela injustiça. Quando foi preciso dar a cara para dizer que a Feira do Santo da Serra não podia fechar, foi com a CDU que os feirantes contaram. Porque a Câmara de Santa Cruz teimava em dar cabo da vida dos feirantes, foi preciso ir à autarquia para exigir respeito pelos direitos", disse.

E prosseguiu: "Todos juntos fomos a Santa Cruz para entregar o documento com as assinaturas e as justas reivindicações dos feirantes. O presidente da Câmara de Santa Cruz e os seus capangas tentaram afastar as pessoas. Chamaram a polícia. O JPP usou a PSP para impedir a manifestação. O JPP tentou amedrontar os feirantes, que contavam com o apoio dos dirigentes da CDU. Entretanto, foi possível criar uma associação. Foi possível negociar com a Diocese do Funchal e com a Câmara de Machico. E, derrotando a Câmara de Santa Cruz, a luta dos feirantes foi vitoriosa".

"Lutámos e vencemos", reforçou.

E concluiu: "Sem a luta tínhamos perdido os direitos. Se não fosse a força da nossa luta hoje não existiria a Feira do Santo da Serra. Por isso, aqui estamos para lembrar que valeu a pena lutar. E para dizer que, da mesma forma que ontem os feirantes contaram com o apoio da CDU, as populações podem contar com a CDU para a conquista dos seus direitos".