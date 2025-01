Cerimónia de tomada de posse da direcção da Associação de Pais no Fórum Machico

A direcção da Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas do Concelho de Machico revela que a cerimónia protocolar de tomada de posse para o biénio 2025/2026 terá lugar no próximo dia 10 de Janeiro de 2025, às 18h30, na Sala Infantojuvenil da Biblioteca Municipal de Machico_ Francisco Álvares de Nóbrega, no Fórum Machico.

Em nota emitida à imprensa, adianta que "a associação, criada a 10 de Fevereiro de 1994, tem como objectivo primeiro a defesa dos direitos e deveres dos pais e encarregados de educação quanto à formação humana, intelectual, cívica e religiosa dos seus filhos e educandos".

Diz ainda que "esta direcção, eleita a 30 de Novembro e composta por 17 elementos, pretende fomentar a mais estreita colaboração entre pais, professores e direções das escolas". Além disso, conforme acrescenta, "compromete-se a promover actividades culturais que complementem a acção da escola e concorram para um convívio são e correcto desenvolvimento da personalidade dos alunos".

E conclui: "A associação convida todos os interessados a marcar presença neste momento importante da colectividade".