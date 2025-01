Míssil disparado por Huthis atinge Israel

Um míssil disparado pelos rebeldes Huthis a partir do Iémen atingiu Israel, mas não causou feridos, de acordo com o serviço de emergência Magen David Adom, citado pela agência Associated Press.

Militares israelitas, citados pela agência norte-americana, afirmaram que fizeram várias tentativas para intercetar o míssil e que este "foi provavelmente intercetado".

As forças armadas israelitas também afirmaram que um míssil, lançado anteriormente, foi intercetado antes de entrar em território israelita.

Os rebeldes Huthis, apoiados pelo Irão e que controlam a capital do Iémen, Sanaa, desde 2014, têm lançado ataques diretos a Israel e a, até agora, já cerca de uma centena de navios comerciais provenientes ou com destino a Israel, em retaliação à ofensiva israelita na Faixa de Gaza.

Os rebeldes não reivindicaram até agora a autoria do ataque de hoje, o que pode levar horas ou dias até acontecer.

Esta madrugada, seis pessoas -- duas mulheres e quatro crianças com idades entre um mês e nove anos - foram mortas na sequência de ataques israelitas na Faixa de Gaza, ainda segundo a agência Associated Press, numa altura em que Israel e o Hamas parecem aproximar-se de um acordo de cessar-fogo faseado.

Os ataques israelitas foram realizados no campo de refugiados de Deir al Balah e confirmados pelo hospital dos Mártires de Al Aqsa, na mesma cidade no sul da Faixa de Gaza, para onde foram transferidos os corpos.