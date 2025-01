Análises hospitalares atrasam por avarias e falta de reagentes

Os problemas no laboratório do SESARAM geram atrasos nos exames clínicos, afectando principalmente as áreas da microbiologia e serologia. Utentes relatam esperas de semanas por resultados que antes eram obtidos em poucos dias. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 14 de Janeiro. Saiba ainda que a Secretaria da Saúde adquiriu 6.200 canecas personalizadas.

"Região aceita milhões de país 20 vezes mais pobre". Esta é outra das notícias que lhe damos a conhecer na edição de hoje. Depois de Jardim ter afirmado, em 1999, “nem um tostão para Timor”, Madeira acaba de aceitar 2,5 milhões de dólares da solidariedade daquele território, na sequência dos fogos de Agosto de 2024.

"Temperatura a aumentar e chuva a diminuir" merece também destaque de capa no nosso matutino. Dezembro de 2024 foi 1,7º C mais quente e a precipitação ficou-se pelos 67,7%.

Na Economia, saiba que a "Inflação caiu para metade em 2024". Ainda assim é 3 vezes superior ao que era em 2022. Pouco rende investir na compra de casa para alugar no Funchal.

"Três detidos após pancadaria com ameaças de faca" é a notícia em destaque nos Casos do Dia.

Tudo isto e muito mais poderá ler esta terça-feira no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper, que poderá subscrever de forma rápida aqui:

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt.

Pode também visitar o nosso ‘site’ ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do lifestyle está em d7.dnoticias.pt.

Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada:

Diário de Notícias Madeira [www.dnoticias.pt] Diário de Notícias Madeira [www.dnoticias.pt]. 365.788 vind-ik-leuks · 9.974 personen praten hierover. Mais Madeira do que nunca... http://www.dnoticias.pt

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira:

Tenha um excelente dia e boas leituras com o seu DIÁRIO.