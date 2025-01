Tiago Margarido reconhece que no reatamento do jogo de amanhã com o FC Porto- 15h30, no Estádio da Madeira- já não haverá o efeito de surpresa para qualquer das equipas. Contudo, o treinador do Nacional garante que a sua equipa vai tentar entrar novamente forte.

“ O que jogamos foi demasiado curto para qualquer planeamento e alteração do plano de jogo. Por isso, preparamos da mesma forma como preparamos antes do jogo ter começado. Como o que jogamos foi tão curto, não parece que tenhamos que fazer qualquer ajuste. Naturalmente que se perde um pouco o efeito surpresa pelo facto das equipas terem que começar com os mesmos jogadores. Tivemos uma entrada forte, talvez com aquele efeito surpresa. Tivemos uma entrada à Nacional. Vamos tentar entrar novamente bem, mas também acredito que o FC Porto vai tentar uma melhor entrada do que aquela que teve, pois o FC Porto percebeu que o Nacional entrou forte.”

Embora reconheça que um ponto já seria positivo para o Nacional, Tiago Margarido garante que a ambição passa pela conquista dos três pontos.

“Estamos a defrontar o melhor FC Porto da época, que vem de uma derrota, mas uma derrota que aconteceu pelo detalhe. Contamos com o melhor Porto da época e temos que ter a humildade para perceber que um ponto seria positivo, mas vamos fazer tudo para conseguir os três pontos.”