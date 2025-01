Desaire na Madeira obriga a reforço da segurança do FC Porto

Depois da derrota na Madeira frente ao Nacional, os adeptos portistas manifestaram o seu descontamento, obrigando a um reforço da segurança. Este é um assunto em destaque, hoje, no Correio da Manhã. Com esta derrota, os 'dragões' falharam a liderança isolada da Liga.

Nacional vence FC Porto por 2-0 O Nacional venceu este domingo o FC Porto por 2-0, em jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol. O jogo foi retomando ao minuto 15, momento no qual tinha sido suspenso a 3 de Janeiro, devido ao nevoeiro que então se fazia sentir no Estádio da Madeira, na Choupana.

Veja esta e outras capas dos jornais nacionais:

Correio da Manhã:

- "Separação de freguesias cria mais 163 presidentes de junta. Parlamento aprova cisão esta semana"

- "Farense-Benfica. Magia de Dí María em 200 jogos pelo Benfica"

- "Sporting. Espanhol Andrés Garcia é alternativa a Alberto"

- "Subida das rendas bate recorde de 30 anos"

- "Vida de luxo após golpe. MP deixa escapar burlão para o Brasil"

- "Julgamento. Rui Pinto acusa clube da Luz de 'vingança'"

- "Ministra lembra mulher morta no Barreiro"

- "Desaire na Madeira. Contestação obriga a reforço da segurança do FC Porto"

- "Lisboa. Idoso asfixia e mata companheira com as mãos"

- "Martim Moniz. Conflito político do Bangladesh provocou rixa"

Público:

- "Setor do têxtil e da moda impulsiona nova subida das insolvências em 2024"

- "Autárquicas. PS aponta Alexandra Leitão para corrida a Lisboa"

- "Arquitetura. Jamor ganha uma 'pala' e deixa legado do Estado Novo para trás"

- "Moçambique. Deputados tomam posse entre boicotes e nova vaga de protestos na rua"

- "Portugal envia ministro, não o Presidente à posse de Chapo"

- "Ano judicial. Líder do STJ critica inércia política no caos dos tribunais"

- "Lisboa. Cidadãos contra destruição de jardim por prédio da CML"

- "Espaço. Portugal lança dois satélites e passa a somar cinco em órbita"

- "Oliviero Toscani. Morreu o fotógrafo que fez da Benetton um manifesto social"

Jornal de Notícias:

- "Montenegro é o mais popular e Chega perde força à direita"

- "Ano judicial. Só a falta de funcionários foi consensual"

- "Governo avança em breve com fim das portagens para pesados na A41"

- "Habitação. Rendas têm maior subida nos últimos 30 anos"

- "Gaia-Espinho. Mudanças na ULS geram revolta entre diretores"

- "Braga. Casos de atropelamento fazem baixar velocidade dos carros"

- "Pessoas. Cristina fecha revista e leva namorado à capa"

- "Cinema. Continuam as buscas pelo novo James Bond"

- "Villas-Boas mantém confiança em Vítor Bruno"

- "Benfica. Lage lança pressão sobre jogadores menos utilizados"

- "V. Guimarães. Daniel Sousa despedido ao fim de três jogos"

Diário de Notícias:

- "Entrevista. Rita Júdice, ministra da Justiça sobre violência doméstica: 'Não me conformo com estas mortes e com o sofrimento que provocam'"

- "Benfica e Pichardo. História de um divórcio anunciado que promete acabar em tribunal"

- "PSP quer câmaras no Martim Moniz. Decisão nas mãos da autarquia"

- "Imobiliário. Nova lei dos solos vai fazer 'disparar' preços dos terrenos rústicos"

- "Moçambique. Parlamento toma posse entre boicotes, protestos e apelos ao diálogo"

- "Livro. Afonso Cruz, o escritor em dança com a morte"

- "Projeto. Camões, Blimunda e Baltazar, os 'rockets' portugueses dos alunos do Técnico"

Jornal i:

- "indiscutível"

- "O transporte mais seguro do mundo"

- "Andar de avião tornou-se vulgar, mas alguns caem por diferentes razões: gelo, pássaros e... mísseis"

- "Confisco de bens é prioridade de PGR, que já falou com diretor da PJ"

O Jogo:

- "SAD do FC Porto pretende dotar plantel às ordens de Vítor Bruno de mais armas para atacar título. Extremo nos planos"

- "Nunca vista em dez épocas. Dragões sem remates na primeira parte"

- "Mercado: Friburgo junta-se aos interessados em Iván Jaime"

- "Confiança: ruído fora do Olival não invalida conversa de Villas-Boas com o plantel"

- "Farense-Benfica. Samuel dono da baliza"

- "Lage. 'Saídas? Sabem que têm de vir de carteira recheada'"

- "Renato: sete minutos em campo e mais oito semanas parado por lesão"

- "Sporting. García é alvo, Fresneda espera"

- "V. Guimarães. Sucessão. Novo técnico após dois empates e uma derrota. Freire rende Daniel Sousa"

- "Juventus. Alberto Costa é o segundo maior negócio de sempre do clube minhoto"

A Bola:

- "Taça de Portugal. Oitavos de final. Farense-Benfica"

- "Bruno Lage. Abre espaço a mudanças no onze na visita a Faro e Samuel Soares será titular na baliza. 'Tenho um plantel muito bom'"

- "Ricardo Velho nos planos. Guarda-redes do Farense volta à mesa, mas só a pensar na próxima época "

- "FC Porto. Dragões vão ao mercado em janeiro. Problemas financeiros não impedem chegada de reforços"

- "André Villas-Boas não deixa cair Vítor Bruno. Treinador está seguro mas corda começa a esticar "

- "Sporting. Andrés Garcia na lista do leão. Lateral-direito espanhol do Levante e o próprio Fresneda são alternativas a Alberto Costa, perdido para a Juventus"

- "Bragança regressa com Rio Ave"

- "Rui Silva começa hoje a treinar"

Record:

- "Sporting. Andrés Garcia é o novo alvo. Levante exige 10 MEuro para libertar o lateral"

- "Sporting. Rui Silva apresentado hoje"

- "Farense-Benfica. Samuel Soares titular"

- "Atletismo. Pichardo bate com a porta. Benfica tinha avançado para o despedimento"

- "FC Porto. AVB Segura Vítor Bruno"

- "V. Guimarães. Daniel Sousa demitido. Luís Freire para a sucessão"