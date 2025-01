Zelensky anuncia captura de dois soldados norte-coreanos em Kursk

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou hoje que o exército capturou dois soldados da Coreia do Norte na região russa de Kursk, onde as forças ucranianas estão presentes desde agosto passado.

"Dois soldados, embora feridos, sobreviveram e foram transportados para Kiev, onde agora estão em contacto com o Serviço de Segurança da Ucrânia", adiantou o chefe de Estado ucraniano, numa mensagem nas redes sociais.

A captura, referiu, "não foi tarefa fácil".

"As forças russas e outros militares norte-coreanos geralmente executam os seus feridos para apagar qualquer prova do envolvimento da Coreia do Norte na guerra contra a Ucrânia", disse, agradecendo aos soldados do Grupo Tático n.º 84 das Forças de Operações Especiais das Forças Armadas da Ucrânia, bem como aos paraquedistas, que capturaram os dois militares.

O Presidente informou ainda que "como com todos os prisioneiros de guerra", os dois soldados norte-coreanos estão a receber "a assistência médica necessária".

Zelensky indicou ainda ter dado indicações para que os jornalistas tenham acesso a estes prisioneiros.

"O mundo precisa de saber a verdade sobre o que está a acontecer", afirmou.

Esta semana, o Presidente cifrou em 4.000 as baixas norte-coreanos na região russa de Kursk, para onde, segundo os serviços de segurança de Kiev, foram enviados 11.000 efetivos de Pyongyang para apoiar as forças de Moscovo na invasão da Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022.