JPP pede reunião à Autoridade da Concorrência e solicita cópia da “declaração de compromisso”

O Juntos Pelo Povo (JPP) quer conhecer os termos da “declaração de compromisso” que a empresa pública GESBA – Empresa de Gestão do Setor da Banana, Lda. – "está a pedir aos produtores de banana que assinem se quiserem receber antecipadamente os 36 cêntimos Kg de apoio comunitário em todas as categorias de banana".

Tal como prometeu o secretário-geral do JPP, "no passado sábado, durante uma reunião com os produtores para avaliar as razões que levaram a GESBA a suspender o pagamento, como sempre fez, dos 0,36 € Kg aos produtores que têm feito entregas da sua produção no decurso deste mês, o partido iniciou já esta segunda-feira um conjunto de diligências tendentes a preparar argumentação para a exposição que irá dirigir à Autoridade da Concorrência, ao Ministério Público e à União Europeia".

Diz que "já esta segunda-feira foi solicitada uma “reunião urgente” com o presidente da Autoridade da Concorrência e seguiram requerimentos para a administração da GESBA e a secretaria regional da Agricultura, Pescas e Ambiente a solicitar que, ao abrigo da lei de acesso a documentos administrativos, seja facultada uma cópia da “declaração de compromisso” que tem vindo a ser apresentada pela empresa pública aos bananicultores, como foi reconhecido pelo próprio Governo Regional, em declarações ao DIÁRIO, na edição impressa do passado domingo".

Recorda que na passada sexta-feira um conjunto de produtores alertou o partido liderado por Élvio Sousa para o não pagamento da ajuda comunitária, decisão que colheu de surpresa os agricultores.

De acordo com os relatos feitos ao JPP, "a GESBA estará a exigir aos bananicultores que assinem um documento a garantir que mantêm o compromisso de entregar as suas produções na empresa pública. Só depois do documento assinado, a GESBA garante o processamento dos 0,36€ Kg".

Élvio Sousa entende que a posição unilateral da GESBA poderá configurar um crime porquanto está a utilizar fundos comunitários que são dirigidos aos próprios produtores para os “chantagear” e desta maneira manter o monopólio do setor da banana, contrariando o que já foi uma decisão da Autoridade da Concorrência que exigiu ao Governo Regional a alteração das normas regionais para a criação de associações de produtores concorrentes.

“Isto é muito grave, e volto a apelar aos produtores para que não se deixem intimidar, nem assinem nada sem primeiro nos fazerem chegar o documento”, adverte Élvio Sousa.

E conclui: "É uma manobra sorrateira do Governo Regional e da GESBA para coagir os produtores, usando o subsídio comunitário de 0,36€ Kg, que lhes pertence, forçando-os a assinarem um documento de exclusividade para manterem o monopólio da GESBA".