Cubo de gelo levou a aterragem de emergência no Porto Santo há 34 anos

Um avião da companhia aérea Transwede viu-se obrigado a realizar uma aterragem de emergência no Porto Santo, há 34 anos, tudo por causa de um cubo de gelo…

O voo tinha como destino a Madeira, mas em pleno Oceano Atlântico, um cubo de gelo apanhou o reactor esquerdo e bloqueou-o completamente, levando a aeronave a reduzir a sua velocidade de cruzeiro. Com os mecanismos de segurança accionados, o piloto pediu autorização para aterrar na ilha dourada.

A bordo seguiam 120 passageiros, que não entraram em pânico apesar do anúncio da necessidade de se aterrar noutra pista. Foi necessário empenhar outra aeronave da companhia para transportar estes turistas nórdicos até ao Funchal.

No entanto, o principal problema esteve relacionado com a reparação, uma vez que não havia uma máquina capaz de descarregar o novo reactor do avião da ‘Falcon Cargo’, vindo da Suécia, e que pesava 3 mil quilos. A solução foi descarregar na Madeira e transportar de barco até ao Porto Santo.