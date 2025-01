Pelo menos 12 mortos em acidente com autocarro na Colômbia

Pelo menos 12 pessoas morreram e 30 ficaram feridas na sequência da queda hoje de um autocarro que transportava turistas num precipício na Rodovia Pan-Americana, a principal estrada do sudoeste da Colômbia, informou a polícia.

Com 42 pessoas a bordo, o veículo despistou-se no município de Tangua, no departamento de Narino, na fronteira com o Equador.

O autocarro viajava entre Cali, capital do departamento de Valle del Cauca, e Ipiales, em Narino, e caiu por um precipício de 150 metros.

De acordo com os bombeiros de Ipiales, o veículo transportava turistas do Valle del Cauca que se dirigiam o Santuário de Las Lajas, localizado a 2.900 metros de altitude, no desfiladeiro do rio Guáitara, a cerca de sete quilómetros da fronteira com o Equador.

Os feridos foram enviados para hospitais de Pasto e Ipiales.

O Presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentou o acidente e garantiu que a polícia ficou responsável pela situação, dando conta de 11 vítimas mortais.

"Temos um desastre rodoviário em Narino. Um autocarro turístico privado saiu da estrada, até agora, 11 mortos. É lamentável. A polícia está na liderança da operação de emergência", escreveu o chefe de Estado na sua conta da rede social X (antigo Twitter), cerca das 11:00 locais (16:00 em Lisboa).

As autoridades estão a investigar as causas do acidente, incluindo condições meteorológicas adversas e o estado da estrada, que podem ter contribuído para o acidente, bem como eventuais falhas mecânicas.