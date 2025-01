Sportinguista Morten Hjulmand eleito melhor futebolista dinamarquês do ano

O médio do Sporting Morten Hjulmand foi eleito o melhor futebolista dinamarquês de 2024, anunciou ontem a Federação Dinamarquesa de Futebol (DBU) através do seu site oficial.

"Os jogadores dinamarqueses decidiram e Morten Hjulmand e Pernille Harder foram eleitos Jogadores do Ano de 2024. É o prémio individual mais prestigiado para futebolistas dinamarqueses, uma vez que são os próprios colegas a decidirem quem recebe o galardão", refere a DBU.

O capitão 'leonino', de 25 anos, sucede ao defesa do FC Barcelona Andreas Christensen, agraciado com o prémio em 2023.

Hjulmand, que foi contratado pelo Sporting aos italianos do Lecce no início da época passada, em 2023/24, participou em 65 jogos e marcou seis golos durante o ano civil de 2024 (janeiro a dezembro) pelo Sporting e pela seleção da Dinamarca, conquistando o título de campeão nacional com os 'verdes e brancos'.

Já Pernille Harder, avançada do Bayern Munique, foi eleita Jogadora do Ano, conquistando pela oitava vez este troféu, que já tinha recebido em 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.