Activistas despem-se em Barcelona para exigir proibição de peles na Europa

Ativistas do bem-estar animal despiram-se e cobriram-se de sangue falso hoje na Praça da Catalunha, no centro de Barcelona, para exigir a proibição das explorações de peles na Europa.

Mais de 20 ativistas da organização AnimaNaturalis, que pretendiam gerar "consciência e indignação" com este ato, colocaram-se nos degraus da praça cobertos de sangue falso para representar os animais que são abatidos pela indústria das peles.

As suas exigências, dirigidas à União Europeia (UE) e ao Governo espanhol, surgem num "momento crítico", segundo os manifestantes, depois de a Comissão Europeia ter recebido, em junho, uma iniciativa de cidadania com mais de 1,5 milhões de assinaturas, exigindo a proibição do abate de animais para a produção de peles.

A petição "Fur Free Europe" ('Europa Livre de Pele'), que foi debatida no Parlamento Europeu em outubro, apela também à proibição de produtos de peles de animais no mercado da UE.

Em dezembro, a Comissão deu uma resposta à iniciativa, mandatando a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos a emitir um parecer científico sobre o bem-estar dos animais criados para a produção de peles.

Com base neste relatório, bem como nas repercussões económicas e sociais, o executivo comunitário tomará as medidas que considerar "mais adequadas" a este respeito.

"Por detrás de um casaco de peles há milhões de animais que sofreram uma morte absolutamente atroz, e o pior é que antes disso sofreram um confinamento ainda pior", afirmou Cristina Ibáñez, porta-voz da AnimaNaturalis.

A ativista congratulou-se com o papel do novo comissário europeu para a Saúde e Bem-Estar Animal, o húngaro Olivér Várhelyi, e instou-o a "não ignorar as vozes de mais de 1,5 milhões de pessoas" e a cumprir o compromisso de proceder a alterações legislativas no domínio do bem-estar animal até 2026.