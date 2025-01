Sérgio Conceição conquista primeiro título com AC Milan ao vencer Supertaça italiana

O português Sérgio Conceição conquistou hoje o seu primeiro troféu como treinador do AC Milan, uma semana após ter assumido o comando da equipa, ao derrotar o Inter Milão por 3-2 na final da Supertaça italiana de futebol.

Num 'dérbi della Madonnina' deslocalizado para Riade, os campeões italianos adiantaram-se com golos de Lautaro Martínez (45+1) e Taremi (47), mas os 'rossoneri' conseguiram a reviravolta com golos de Theo Hernández (52), Christian Pulisic (80) e Abraham (90+3), com assistência do internacional luso Rafael Leão.

O AC Milan venceu pela oitava vez a Supertaça de Itália, a primeira desde 2016/17, interrompendo uma série de três títulos consecutivos do Inter na competição, com Sérgio Conceição, que voltou ao ativo sete meses depois de sair do FC Porto, a conquistar o primeiro troféu uma semana depois de substituir o compatriota Paulo Fonseca.