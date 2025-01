Pelo menos sete mortos em deslizamentos de terras no estado brasileiro de Minas Gerais

Pelo menos sete pessoas morreram e quatro desapareceram na sequência de deslizamentos de terras provocados por chuvas torrenciais que caíram no estado brasileiro de Minas Gerais (sudeste), anunciaram hoje os bombeiros.

Seis pessoas morreram na cidade de Ipatinga, um município de 227 mil habitantes onde caíram 80 milímetros de chuva numa hora na madrugada de sábado para hoje, segundo informou a autarquia.

Entre as vítimas estava uma criança de 8 anos encontrada pelos bombeiros nos escombros de uma casa destruída por um deslizamento de terras.

Noutra parte da cidade foram encontrados dois corpos e as equipas de resgate procuram três pessoas desaparecidas num deslizamento de terras.

Imagens dramáticas enviadas pelos bombeiros mostram grandes extensões de lama cobertas de escombros em Ipatinga.

Um corpo foi também encontrado na localidade vizinha de Santana do Paraíso.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, enviou nas redes sociais uma mensagem de "solidariedade às vítimas dos deslizamentos de ontem [sábado] à noite em Ipatinga", colocando à disposição do município "todos os meios do Estado" para "socorrer as pessoas afetadas pelas fortes chuvas".

O Brasil foi duramente atingido por eventos climáticos extremos no ano passado, com inundações devastadoras no sul do país, matando mais de 180 pessoas em abril e maio e causando enormes danos materiais.

O maior país da América Latina também foi atingido por uma seca histórica no ano passado, ligada ao aquecimento global, dizem os especialistas e o Governo.

Esta seca estimulou a propagação de incêndios devastadores, principalmente na Amazónia, tendo sido registados mais de 140.000 incêndios no ano passado, um nível nunca antes visto em 17 anos.