Menos 194 mortes Madeira registou uma quebra no número de óbitos em 2024. Foi o segundo ano com a mortalidade mais baixa da última década. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira deste sábado, 4 de Janeiro.

O destaque fotográfico diz respeito à notícia Nevoeiro volta a adiar jogo grande Nacional-FC Porto reagendado para quarta-feira, 15 de Janeiro, havendo divergências em relação à hora.

Outros destaques

Binter culpa Estado por alteração de voos Novo horário na ligação inter-ilhas está a gerar contestação no Porto Santo. Companhia justifica decisão com a falta de actualização da compensação financeira e com o aumento de custos decorrente da regulamentação europeia de emissão de CO2.

Preço do pão sobe a reboque do salário mínimo Papo-seco deverá encarecer 1 cêntimo. Aumentos estendem-se a mais produtos da panificação.

E, por fim, Vereador detido por conduzir alcoolizado.

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper.

Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca 'dnoticias.pt'.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Boas leituras com o seu DIÁRIO.