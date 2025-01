São Roque volta a ser finalista vencido da Taça de Portugal

O Sporting CP venceu a Taça de Portugal masculina, a quarta consecutiva e 31.ª da sua história, ao vencer na final os madeirenses do Clube Desportivo São Roque por 3-0, na competição que teve lugar ao longo do fim-de-semana no no Pavilhão Multiusos de Cavernães, em Viseu.

O encontro da final foi muito disputado, com todos os jogos a serem decididos na “negra” e que teve a duração de quase três horas.

De referir que na edição anterior ambas as formações atingiram a final, e com o resultado a 'pender' para os leões, também por 3-0.