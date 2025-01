Exportação de vegetais para a China obriga inscrição no sistema de quarentena

Os operadores que exportem vegetais para a China estão agora obrigados a fazer uma inscrição no sistema de registo de quarentena para empresas estrangeiras, avisou a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

"No âmbito das regras de quarentena animal e vegetal impostas pela China, a exportação de vegetais e produtos vegetais para aquele país implica agora a inscrição do operador exportador num 'Sistema de registo de quarentena para as empresas estrangeiras de exportação de animais, plantas e respetivos produtos para a China'", lê-se numa nota da DGAV.

Os exportadores de vegetais ou produtos vegetais para a China devem entrar em contacto com a DGAV, que é responsável pelo pedido de inscrição, através do 'e-maill' [email protected].

