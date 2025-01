Machico Activo celebra 10 anos e reforça combate ao sedentarismo na terceira idade

No âmbito da comemoração do 10.º aniversário do programa Machico Activo, a ADRAP decidiu expandir as suas actividades, alargando o alcance territorial e reforçando a sua missão de promoção da saúde e bem-estar na terceira idade, refere comunicado recebido.

Assim, para assinalar esta data especial, a equipa multidisciplinar, composta por profissionais de saúde e exercício físico, passará a realizar sessões no Centro Cívico Social e Cultural da Ribeira Seca, além das já habituais na Sala da Junta de Freguesia de Machico.

Esta expansão visa alcançar os séniores residentes em zonas mais afastadas do centro de Machico que, face à distância ou pouca mobilidade, enfrentam dificuldades em participar nas sessões mensais. A iniciativa reflete o compromisso da ADRAP em combater o sedentarismo e incentivar a prática de atividade física, elementos cruciais para melhorar a qualidade de vida na terceira idade. ADRAP

Desde o início, o Machico Activo tem como objetivo reduzir as causas de morbilidade, melhorar a mobilidade e proporcionar aos séniores uma vida mais funcional e independente, lê-se ainda no comunicado. Ao longo de uma década, o programa tem ajudado a adotar estilos de vida saudáveis e a promover o envelhecimento ativo, beneficiando uma faixa populacional para quem a competição desportiva federada não é relevante.

A ADRAP continua empenhada em responder às necessidades da comunidade, contando com o apoio de parceiros e participantes para dar continuidade a este projeto que transforma vidas e reforça o bem-estar da população sénior do concelho.