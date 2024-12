Montenegro condena "horrendo ataque" a mercado de Natal na Alemanha

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, condenou o atropelamento num mercado de Natal da Alemanha que hoje provocou pelo menos dois mortos e mais de 60 feridos.

"Condeno veementemente o horrendo ataque no mercado de Natal de Magdenburgo, na Alemanha", escreveu Montenegro, na rede social X.

O primeiro-ministro expressou ainda solidariedade para com os alemães.

"Expresso solidariedade ao povo alemão e ao chanceler Sholz. Sentidas condolências às famílias das vítimas e votos de recuperação aos feridos", acrescentou Luís Montenegro.

O incidente, que as autoridades suspeitam ter sido um atentado, aconteceu hoje em Magdeburgo, cidade no leste da Alemanha com cerca de 250 mil habitantes.

O condutor do veículo foi detido, segundo a agência noticiosa alemã dpa, que cita fontes governamentais não identificadas no estado de Saxony-Anhalt.

"À luz dos factos conhecidos, o suspeito é o único autor do crime, pelo que não há, para já, qualquer perigo para a cidade", declarou o governador de Saxony-Anhalt, Reiner Haseloff, numa conferência de imprensa.

De acordo com as autoridades, 15 dos feridos encontram-se em estado grave.

Haseloff disse que as duas pessoas confirmadas mortas eram um adulto e uma criança pequena, mas não pôde descartar a possibilidade de haver mais vítimas mortais, dado o elevado número de feridos graves.