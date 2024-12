No dia 1 de Janeiro junte-se a mais uma edição do Galo Plunge no Complexo Lido Galomar, no Caniço-de-Baixo, a partir das 12:00.

Esta tradição reúne locais e hóspedes num momento de diversão e alegria. O acesso é livre com direito a uma bebida quente no final. Para participar traga o seu acessório de Natal e boa disposição.

Complexo Balnear Lido Galomar

Rua Baden Powell, Caniço de Baixo, Piso -3