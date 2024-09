DTIM certifica formadores com o Certificado de Competências Pedagógicas

A DTIM - Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira realizou, ontem, uma cerimónia de entrega de certificados do Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores, que decorreu em formato b-learning, entre 2 de abril e 25 de junho de 2024.

A Formação Pedagógica Inicial de Formadores é dirigida a todos aqueles que pretendem obter o Certificado de Competências Pedagógicas (CCP) para exercer a atividade de formador. O Curso, com a duração de 90 Horas, 41 horas de formação presencial e 49 horas de formação a distância, teve por objetivo principal fornecer um conjunto de competências pedagógicas, de acordo com o novo referencial, indispensáveis para o exercício da atividade de formador nas diversas áreas de formação.

Para além do Certificado de Competências Pedagógicas (CCP), da responsabilidade do IEFP (via plataforma NetForce), a DTIM entrega a todos os participantes um Certificado DTIM, sem custos adicionais para estes.

A cerimónia teve lugar na sede, Calçada de Santa Clara, a que se seguiu um Madeira de Honra, celebração do empenho na formação e sucesso destes futuros formadores, refere nota à imprensa. Contou com a presença do Diretor-Geral da DTIM e do Presidente do Conselho Diretivo, que aproveitou a oportunidade para apresentar os projetos da DTIM destinados a formadores: a "Comunidade de Prática de Formadores DTIM" e as "Mobilidades Erasmus+ DTIM".