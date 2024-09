Menos divórcios decretados em 2023 na Madeira

Os dados provisórios dos "casamentos dissolvidos por divórcio" mostram que, em 2023, "foram decretados 520 divórcios de casais cuja morada de famílias situava-se na Região Autónoma da Madeira, menos 33 do que em 2022, o que corresponde a uma taxa bruta de divorcialidade de 2,0‰ (2,2‰ em 2022)", refere esta manhã a Direcção Regional de Estatística.

Câmara de Lobos registou "a menor taxa de divorcialidade da Região (1,6‰), enquanto no Porto Moniz o número de divórcios por mil habitantes foi mais elevado (3,2‰)", realça, sendo que "a grande maioria dos divórcios decretados diziam respeito a divórcios entre pessoas de sexo oposto. Registaram-se apenas 2 divórcios entre pessoas do sexo masculino e não houve divórcios entre pessoas do sexo feminino", assinala.

Foto DREM

Nota ainda o facto de no ano passado, "72,5% dos divórcios decretados diziam respeito a divórcios 'por mútuo consentimento'. Os restantes 27,5% resultaram de divórcios decretados 'sem consentimento de um dos cônjuges'", destacando-se ainda a idade média ao divórcio que aumentou tanto para homens como para mulheres, pois foi de "49 anos para os homens e de 46,6 anos para as mulheres", face a 2022, que era de 48,2 anos e 45,8 anos.

"Dos divórcios decretados em 2023, 72,9% resultaram de casamentos com duração superior ou igual a 10 anos (379 divórcios), enquanto 27,1% decorreram de uniões com menos de 10 anos (141 divórcios). Destaca-se que 45,8% dos divórcios decretados foram de casamentos com duração superior ou igual a 20 anos (238 divórcios), com especial incidência no grupo 20-24 anos (91 divórcios; 17,5%). De referir ainda que 16,9% dos divórcios decorreram de casamentos com duração superior ou igual a 30 anos (88 divórcios)", afiança. Há ainda a realçar os 28 casamentos dissolvidos após menos de um ano (11) até um ano (17).