Zelensky anuncia 41 mortos e 180 feridos em ataque no centro da Ucrânia

Pelo menos 41 pessoas morreram e 180 ficaram feridas num ataque russo com dois mísseis balísticos que atingiram uma instituição de ensino e um hospital na cidade ucraniana de Poltava (centro), anunciou hoje o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"As pessoas ficaram debaixo dos escombros. Muitas foram salvas. Mais de 180 pessoas ficaram feridas. Infelizmente, muitos morreram. De momento, sabemos que há 41 mortos. As minhas condolências a todas as famílias e próximos", escreveu Zelensky nas redes sociais sobre um dos ataques mais mortíferos desde o início da guerra, em fevereiro de 2022.

De acordo com o Presidente ucraniano, os mísseis atingiram "uma instituição de ensino e uma clínica vizinha" e destruíram parcialmente um edifício do Instituto de Comunicações de Poltava.

Zelensky ordenou uma investigação "completa" de todas as circunstâncias que envolveram este ataque.

De acordo com o Ministério da Defesa ucraniano, os mísseis balísticos aterraram no local de impacto quase imediatamente após o disparo dos alarmes de ataque aéreo, pelo que as pessoas que se encontravam no local não tiveram tempo de se abrigar em caves ou abrigos antiaéreos.