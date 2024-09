Victor Freitas lembra que o PSD "foi sempre contra os meios aéreos"

"Os madeirenses pagaram muito caro" o facto de o PSD ter sido "sempre contra" os meios aéreos, afirmou Victor Freitas, numa intervenção sobre as propostas do PSD e do CDS.

Para o deputado do socialista, foi grave que tivessem sido rejeitadas, sucessivamente, propostas sobre meios aéreos de combate a incêndios e medidas de prevenção.

Victor Freitas também comentou os incêndios de Agosto, sobretudo a atitude do presidente do Governo Regional que continuou em férias no Porto Santo, quando a Madeira "estava a arder". "Só a pressão pública o fez vir à Madeira, para 24 horas depois regressar ao Porto Santo", recordou.

Um presidente do Governo Regional que "governa à balda e sem preocupação com o destino dos madeirenses".