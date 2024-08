Trabalhadores Social-Democratas destacam apoios "vitais" do GR à empregabilidade

Os Trabalhadores Social-Democratas (TSD) da Madeira enaltecem a trajectória positiva que tem vindo a ser registada na taxa regional de emprego e sublinham que estes resultados, assim como a sua manutenção, "dependem, directamente, da continuidade das políticas que têm vindo a ser seguidas pelo Governo Regional nesta área".

Em nota emitida, o grupo do PSD Madeira recorre aos dados mais recentes sobre o mercado de trabalho na Região, que indicam que no 2.º trimestre de 2024, 126,7 mil pessoas estavam empregadas, um aumento de mais de 5 mil pessoas empregadas face ao trimestre homólogo, para constatar que, "nos últimos anos, a Região tem vindo a apresentar uma das taxas de desemprego mais baixas do País".

O indicador representa "um marco significativo, considerando as flutuações do mercado e os desafios económicos", aponta o presidente dos TSD/Madeira, Amílcar Gonçalves, vincando que a taxa trimestral de desemprego relativa ao segundo trimestre de 2024, de 5,2%, significa que, face ao 2.º trimestre de 2023, a Madeira regista uma diminuição de 16,1%, numa tendência positiva que se espera manter para o futuro. Aliás, reforça, “em termos homólogos, a Madeira volta a destacar-se das demais regiões, com a maior redução do desemprego registado (-11,3%), sendo que, comparativamente a julho de 2023, contam-se menos 861 desempregados”.

Amílcar Gonçalves deixa claro que o actual panorama do mercado de trabalho regional é o "reflexo de uma economia em recuperação e de um mercado de trabalho dinâmico, num sinal muito positivo da recuperação socioeconómica e da resiliência do tecido empresarial, mas, também e de forma complementar, da eficácia das políticas públicas implementadas pelo Governo Regional".

A verdade é que os apoios do Governo Regional se têm revelado vitais, particularmente no que diz respeito às PME, ajudando a estimular a economia local e a criar empregos, sendo que a manutenção desta tendência favorável depende da continuidade das políticas eficazes que têm vindo a ser seguidas na área da formação e nos apoios à (re)integração de diferentes grupos etários e perfis profissionais – desde jovens à procura de primeiro emprego a desempregados de longa duração – proporcionando ocupação, formação/estágio, incentivos à contratação e apoio ao empreendedorismo de desempregados. Amílcar Gonçalves

O líder dos TSD/Madeira atenta que manter indicadores “depende da continuidade das políticas e dos instrumentos financeiros que permitam ajudar a alavancar os negócios das empresas, nomeadamente nos seus investimentos, apoiando-as na sua modernização e diversificação e potenciando o seu crescimento sustentado mas, também, da continuidade de uma política fiscal amiga das famílias e das empresas, sem comprometer a consolidação das contas públicas”.

Neste processo, frisa, dever-se-á privilegiar entre outras, as áreas do Empreendedorismo, Inovação, Desenvolvimento Tecnológico, Sociedade do Conhecimento e Tecnologias de Informação.

“Reafirmamos que o mundo laboral e as questões sociais são o campo de atuação política por excelência dos TSD e o PSD sabe que através de nós, pode ampliar a sua mensagem neste campo de atuação tão importante e decisivo”, conclui.