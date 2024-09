Xangai cancela mais de 600 voos antes da chegada do tufão Bebinca

O tufão Bebinca atingiu a costa do leste da China esta manhã, perto de Xangai, a capital financeira do país, onde os dois aeroportos tinham cancelado mais de 600 voos já no domingo.

O Bebinca atingiu o leste da cidade, na cidade nova de Lingang, no distrito de Pudong, por volta das 07:30 (23:30 de domingo em Lisboa), com ventos máximos de 151 km/h, e as autoridades locais emitiram o alerta vermelho.

"A velocidade máxima do vento perto do centro do tufão era de 42 metros por segundo no momento da chegada" a terra, tornando-o "o tufão mais forte a atingir Xangai desde 1949", disse a televisão estatal chinesa CCTV.

Os meios de comunicação estatais informaram que mais de 414 mil pessoas foram retiradas de Xangai, incluindo nove mil no distrito de Chongming, uma ilha localizada na foz do rio Yangtze..

O município de Xangai aconselhou os 25 milhões de residentes a não saírem de casa.

Todos os voos previstos para depois das 20:00 de domingo (13:00 de domingo em Lisboa) foram cancelados nos aeroportos de Hongqiao e Pudong, disseram as autoridades aeroportuárias em comunicado, afetando mais de 600 voos.

Os aeroportos de cidades como Hangzhou e Ningbo também cancelaram pelo menos 200 voos que estavam programados para domingo e hoje, acrescentou a imprensa local.

As autoridades de Xangai anunciaram também a suspensão do trânsito em algumas pontes, as autoestradas foram encerradas a partir da 01:00 (18:00 de domingo em Lisboa) e foi imposto um limite de velocidade de 40 quilómetros por hora.

Na cidade vizinha de Zhoushan, os restaurantes, supermercados e lojas fecharam cedo e os serviços de transportes públicos foram interrompidos.

A tempestade deverá trazer até 25,4 centímetros de chuva às partes da costa leste da China que serão mais atingidas, de acordo com a imprensa estatal.

Esta manhã, a sede de controlo de cheias de Xangai já tinha recebido dezenas de relatos de acidentes devido ao tufão, principalmente queda de árvores e painéis publicitários, informou a CCTV.

Mais de 60 mil socorristas e bombeiros estiveram presentes para prestar ajuda em Xangai, de acordo com os meios de comunicação estatais.

O porto de Yangshan, em Xangai, poderá registar ondas até 4,5 metros, tendo sido emitido no domingo um alerta máximo. As autoridades ordenaram que todos os navios em serviço e em trânsito regressassem ao porto para evitar ondas fortes e ventos extremos.

A chegada do tufão coincidiu com o Festival do Bolo Lunar, entre domingo e terça-feira, período durante o qual a operadora ferroviária esperava 74 milhões de viagens, informou no sábado a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

De acordo com a CCTV, as autoridades esperam que o Bebinca "penetre profundamente no interior" da China, trazendo chuvas fortes e ventos fortes para as províncias de Jiangsu, Zhejiang e Anhui.

Antes de chegar à China, o Bebinca atingiu o centro e sul das Filipinas na sexta-feira, causando a morte de seis pessoas, entre as quais quatro crianças, sobretudo devido à queda de árvores, anunciaram no domingo as autoridades de Manila.